В Москве за сутки выявили 4 477 заразившихся коронавирусом. Это минимум за две недели

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 4 477. Это минимум с 28 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В Подмосковье впервые с 14 июня выявили более 700 инфицированных за сутки.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 485 545 случаев заражения. Выздоровели 350 746 человек, умерли 7 502.

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