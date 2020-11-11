Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился ниже 1 впервые с конца октября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 1,04. В Москве этот показатель впервые с 30 октября опустился ниже единицы и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо столицы, еще в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1. В Ростовской области он составил 0,99, а в Нижегородской снизился до 0,97 впервые с конца сентября.

В Воронежской области показатель пятый день подряд держится на отметке 1,01, в Ханты-Мансийском автономном округе он опустился до 1,02, в Иркутской области - до 1,03. В Красноярском крае и в Свердловской области коэффициент составил 1,04, в Подмосковье он вырос до 1,13 - максимума за месяц.

Активнее всего эпидемический процесс продолжает развиваться в Санкт-Петербурге, где впервые выявлено уже более 1,5 тыс. новых случаев заражения за сутки. Здесь показатель составил 1,27.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых за сутки случаев заражения увеличилось с 5 тыс. до почти 22 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.