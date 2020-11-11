Профильный комитет Госдумы поддержал уточнение порядка обеспечения жильем жертв репрессий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении жертв политических репрессий жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются.

Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 10 декабря 2019 года. Действующее законодательство признает право реабилитированных лиц, утративших жилье в связи с репрессиями, возвращаться в те местности и населенные пункты, где они проживали.

"В целях реализации постановления законопроектом предусматривается, что в случае возвращения (при намерении возвратиться) на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации, независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются (намереваются возвратиться), места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Как указывается в сопроводительных материалах, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Правовое управление нижней палаты в своем заключении отметило неясность порядка, в котором репрессированные лица будут выражать свое намерение на возвращение. По мнению думских юристов, это "свидетельствует о правовой неопределенности проектной нормы в этой части и, следовательно, может вызвать сложности при реализации права на обеспечение жилыми помещениями".