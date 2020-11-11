Кириенко и Чернышенко возглавят рабочую группу по развитию креативных индустрий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа с участием представителей Администрации президента РФ и правительства будет создана для развития креативных индустрий. Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Могу сказать, что мы договорились с правительством РФ о том, что формируем рабочую группу Администрации президента РФ, правительства РФ, мы договорились с Дмитрием Чернышенко, вице-премьером правительства России, который за это направление отвечает, что мы с ним будем сопредседателями этой рабочей группы", - сказал Кириенко.

По его словам, с предложением о создании рабочей группы выступали представители креативных индустрий. "Работать это будет всерьез, если это будет совместной группой, объединяющей представителей министерств, ведомств и представителей креативных индустрий", - подчеркнул Кириенко.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.