Полиция опровергла сообщения о захвате здания женской консультации в Вологде

ТАСС, 11 ноября. Сообщения о захвате здания женской консультации в Вологде не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

"Поступило сообщение о том, что посторонние люди проникли в здание женской консультации на улице Герцена в Вологде и закрылись в одной из лабораторий. Распространяемая в СМИ информация о захвате здания не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

Ранее местные СМИ сообщили о захвате лаборатории роддома. Как сообщила журналистам главврач роддома Марина Курапова, пять человек, личности которых не установлены, проникли утром в среду в лабораторию Вологодского городского роддома. Они захватили в лаборатории два пакета с неизвестным содержимым. Сейчас они находятся в кабинете заведующей лабораторией. На месте работает полиция.