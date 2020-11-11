Кириенко сообщил, что в России могут официально появиться профессии писателя и композитора

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о возможности формального закрепления в России профессий писателя и композитора, а также гейм-дизайнера и художника виртуальной реальности.

"Мне кажется, это вызов для государства, что мы до сих пор не нашли решение - у нас до сих пор не существует формально профессии писателя и композитора, с советских времен осталось такое позорище. Писатели и композиторы есть, а профессии нет. Понятно, что непросто сделать профессиональный стандарт, я понимаю, что это с точки зрения формального подхода к традиционной профессии сложная история", - сказал Кириенко, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Он добавил, что также в стране не существует, в частности, профессии гейм-дизайнера или художника виртуальной реальности.

"Нет кодов ОКВЭД. Деятельность есть, а кодов ОКВЭД нет, люди вынуждены мимикрировать каким-то образом, то есть заниматься одним, а делать вид, что они занимаются другим. Это странно... Это вызов для государства, который мы обязаны решить", - подчеркнул Кириенко.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.