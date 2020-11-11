Мэр Риги самоизолировался после контакта с заразившимся сотрудником муниципалитета

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Мэр Риги Мартиньш Стакис ушел на самоизоляцию после контакта с сотрудником центральной администрации Рижской думы, заразившимся коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного самоуправления.

"В аппарате центральной администрации Рижской думы в Ратуше констатирован еще один случай заболевания COVID-19, инфицированный человек был на работе 10 ноября. Так как председатель Рижской думы Мартиньш Стакис встречался с упомянутым человеком, то активно соблюдая меры предосторожности, мэр города начал работать удаленно. Сегодня Стакис будет вести удаленное заседание Рижской думы, находясь по месту жительства", - говорится в сообщении муниципалитета. Всего среди сотрудников мэрии на данный момент констатировано три случая инфицирования, напоминают в думе.

В настоящее время самоуправление сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии, констатируются контактные лица, а также проводятся все рекомендованные ведомством действия. "В том числе, активно проводится дезинфекция помещений, о случае заболевания проинформированы все работники, чьи рабочие места находятся в Ратуше. Также самоуправление консультируется с ЦПКЗ о введении в Ратуше других профилактических мероприятий. В настоящее время центральная администрация продолжает работу, соблюдая все требования ЦПКЗ", - отмечает Рижская дума.

"От своего имени и от имени ЦПКЗ прошу всех жителей скачать приложение "Останови COVID", которое в таких ситуациях помогает специалистам эффективнее узнать обо всех контактных лицах", - подчеркнул со своей стороны мэр Риги.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор выявлено 8 395 инфицированных, 103 из них умерли, 1 471 выздоровел, а число госпитализированных пациентов приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах страны сейчас находятся 309 пациентов с инфекцией, 294 из них - в состоянии средней степени тяжести, 15 - в тяжелом. Всего в Латвии доступно около 250 мест для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Как заявили в Минздраве, с больницами достигнуто соглашение по поводу дополнительных 300 мест для инфицированных.

Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в стране введен режим чрезвычайного положения, который предусматривает запрет на проведение всех публичных мероприятий, на предоставление связанных с развлечениями и отдыхом услуг, а также ограничения на работу мест общественного питания и торговых центров. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня.