СМИ: сильные ливни прошли на острове Крит

АФИНЫ, 11 ноября. /ТАСС/. Сильные ливни обрушились в понедельник и вторник на остров Крит, улицы в ряде сел в области Херсонисос затоплены. Об этом сообщает в среду греческий государственный телеканал ERT-1.

По его словам, стихия нанесла огромный ущерб жилым домам и предприятиям в области Херсонисос, который еще только предстоит оценить. "Убытки от наводнения не поддаются подсчету, так как все утонуло под тоннами грязи. Много автомобилей были полностью затоплены, бурлящая вода даже снесла стены ряда домов. В пожарную службу в районе Херсонисоса поступило 450 обращений за помощью, были спасены 78 человек", - сообщает телеканал.

В настоящее время в административном центре Крита - Ираклионе находится правительственная команда, занимающаяся тщательным изучением проблем, возникших в результате стихийного бедствия, которое затронуло в основном районы муниципалитетов Херсонисос и Ретимно. В совещании, в частности, участвуют замминистра внутренних дел Теодорос Ливаниос и замминистра инфраструктуры и транспорта Яннис Кефалогианнис. По предварительной оценке, большой ущерб нанесен дорожной сети, домам, автомобилям, предприятиям и вообще прибрежной зоне в данном районе.