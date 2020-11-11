В Ульяновской области запустят проект "Медицинская ипотека"

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ульяновские власти намерены предоставлять медицинским работникам льготную ипотеку по специальному проекту. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время в регионе разрабатывается закон "О статусе медицинского работника и социальных гарантиях". В нормативном акте будет рассмотрена возможность реализации проекта "Медицинская ипотека", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мера поддержки будет работать по аналогии с сельской ипотекой. Предполагается, что медицинские работники смогут получить жилье в ипотеку по сниженной процентной ставке.

В конце октября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что идею разработки закона уже обсудили на заседании фракции "Единая Россия" в законодательном собрании области. Планируется, что закон позволит обеспечить дополнительную поддержку медицинским работникам региона. По словам Морозова, это будет достойной мерой поддержки в период пандемии. Ожидается, что документ может быть разработан уже в 2021 году.

Сообщалось, что документ будет создаваться по аналогии с законом о статусе педагога, который был принят в регионе в этом году. Этот закон регламентирует категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. Учителя, которым присвоили эти категории, будут получать существенную денежную выплату. Каждому педагогу предлагается выдавать именное удостоверение и нагрудный знак.