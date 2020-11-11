В Читу перебросили машины для усиления скорой помощи из-за пандемии

"Именно здесь, в краевом центре, самый высокий уровень распространения и заболеваемости ковидом. Минздравом края было организовано перемещение машин из четырех районов - Оловяннинского, Кыринского, Приаргунского и Красночикойского", - приводятся в сообщении слова главврача станции скорой помощи в Чите Николая Коновалова.

Еще одну машину городская станция доукомплектовала собственными силами. В итоге на вызовы к пациентам с коронавирусом в Чите стали выезжать 12 бригад.

Кроме того, для помощи в краевой центр прибыли восемь фельдшеров из нескольких районов края. "Сейчас они проходят обучение и будут работать в обычных бригадах - не ковидных. Однако если у людей будет желание, они пройдут необходимый обучающий курс и могут заступить в ряды ковидных специалистов", - процитировали Коновалова в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее в городе была усилена диагностическая служба для борьбы с очередями. Так, два из четырех аппаратов компьютерной томографии работают круглосуточно.

В Забайкалье с начала октября сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. За последние сутки врачи выявили 255 случаев заражения - это максимум для региона за все время пандемии. Всего в крае зарегистрировано 14 444 случаев заражения, выписаны 10 352 человека, 204 пациента умерли. Развернуто 14 моностационаров для больных коронавирусом, а также поликлиника для тех жителей, которые лечатся амбулаторно.

В регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и обязательный масочный режим для всех жителей. Также власти края продлили до 15 ноября каникулы для младших классов, перевели часть школ на дистанционное обучение и ввели ограничения для кафе и ресторанов: им разрешено работать только с 09:00 до 23:00.