Эксперты обнаружили новую схему мошенничества на Twitch

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники научились копировать прямые трансляции стримеров на платформе Twitch, вставляя туда баннеры с обещанием легких денег, ведущие на мошеннические ресурсы. Об этом говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

По данным Streamlabs и Stream Hatchet, в третьем квартале 2020 года Twitch заняла 91% рынка стриминга во всем мире по количеству транслированных часов. Среднее количество одновременных посетителей платформы составляет 1,5 млн человек, а сами стримеры в среднем зарабатывают $2000-$10000 в месяц.

Такая популярность привлекает мошенников, отмечают в Group-IB. Так, злоумышленники стали находить каналы популярных стримеров и создавать похожие по названию и оформлению аккаунты-клоны. "На них мошенники запускают записи стримов с оригинальных каналов, например недельной давности, "вклеивая" в трансляцию баннер с обещанием легкого заработка, чаще всего с розыгрышем призов. Злоумышленники также публикуют в чате стрима специальную команду, и пользователи, кликнувшие на баннер, отправляются на мошеннический ресурс", - рассказали в Group-IB.

Далее жертве предлагается выплата до $5000 за небольшую "комиссию" по оформлению и переводу. В результате пользователь вводит на мошенническом ресурсе данные своей карты, и с его счета списывается небольшая сумма, а все реквизиты карты остаются у злоумышленников.

"Чтобы потенциальные жертвы гарантированно попадали на канал-клон, злоумышленники выводили его в топ поиска стримов, используя сервисы накрутки. Для большей убедительности мошенники размещали фейковые отзывы "счастливчиков", сколько денег им удалось получить, обсуждали процесс зачисления выигрыша, советовали, какими банками лучше пользоваться для более удобного вывода денег. Кроме того, использовались комментарии с настоящего стрима с обсуждением актуальных тем", - добавили в Group-IB.