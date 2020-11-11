РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдение за 10 000 вакцинированными среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

В сообщении указано, что полученные данные будут опубликованы командой НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в одном из ведущих мировых рецензируемых научных медицинских изданий после независимой оценки ведущими международными экспертами в области эпидемиологии.

По состоянию на 11 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 000 добровольцев первой дозой вакцины и более 16 000 добровольцев первой и второй дозой вакцины. В ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль.

Наблюдение за участниками исследования продолжится в течение шести месяцев, после чего будет подготовлен финальный отчет. В настоящее время также одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вторая и третья фаза - в Индии. Также в РФ проводится отдельное клиническое исследование безопасности и иммуногенности вакцины с участием людей пожилого возраста.

Заявки на вакцину

На данный момент заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом.

11 августа года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства Здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.