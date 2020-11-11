Оргкомитет чемпионатов Worldskills возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавит организационный комитет по проведению национальных и региональных чемпионатов Worldskills. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства.

"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов возглавит организационный комитет, который будет координировать проведение национальных и региональных первенств в области профессионального мастерства и рационализаторства по методике "Ворлдскиллс". Такое решение было принято на совещании по вопросам реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", - говорится в сообщении.

По мнению генерального директора союза "Молодые профессионалы" Роберта Уразова, участие в этой работе Белоусова позволит ускорить выведение культуры рационализации и профессионального развития на национальный уровень, отмечается в сообщении кабмина.

Движение рационализаторов станет принципиально новым направлением нацпроекта, добавили в пресс-службе. С 2021 года в рамках его реализации сотрудников предприятий будут мотивировать улучшать производственный процесс. "Помимо этого, специалисты "Ворлдскиллс" помогут компаниям осуществить аудит рабочих мест и проведут переподготовку сотрудников в случае, если каких-то компетенций у них не хватает", - пояснили в кабмине.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.