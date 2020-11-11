В СБ сообщили, что чиновники должны использовать отечественное ПО для видеоконференций

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В Совете безопасности России подчеркнули необходимость использовать только отечественное программное обеспечения для видеоконференц-связи госслужащих. Как сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по информационной безопасности.

"Подчеркнута необходимость применения отечественных систем видеоконференц-связи для обеспечения деятельности органов государственной власти и организаций, соответствующих установленным требованиям по защите информации", - говорится в сообщении.

На заседании были рассмотрены дополнительные меры, направленные на совершенствование защищенности информационных систем государственных органов и организаций с учетом полученного опыта в период пандемии коронавирусной инфекции. "Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности государственных информационных систем, - подчеркнули в СБ РФ. - Кроме того, заинтересованным федеральным органам власти даны рекомендации по вопросам создания технических условий для безопасной дистанционной работы их сотрудников".