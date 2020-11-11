Москалькова сообщила о жалобах граждан "на слабодоступность тестирования на коронавирус"

Выступая в среду на конференции "Новые вызовы и возможности в сфере защиты прав человека", омбудсмен напомнила, что за время пандемии уполномоченными была "оказана помощь тысячам граждан", только к ней на горячую линию поступило более трех тысяч обращений.

Москалькова рассказала об основных категориях обращений, которые продолжают поступать. Первая из них касается "слабодоступности осуществления тестирования" на коронавирус, уточнила она. "Не все могут пройти тестирование бесплатно в доступном месте. Люди, которые заболели пограничной болезнью и не могут определить - ковид это или обычное заболевание, поскольку не везде сразу приезжает скорая помощь, на КИТ большие очереди, люди обращаются, что вот эти вопросы остались пока неразрешенными", - пояснила уполномоченный.

Также, по ее словам, требуют уточнения вопросы, связанные с вакцинацией. "Где, в каких объемах будет осуществляться, как - по организациям, по месту жительства", - описала омбудсмен проблему. Кроме того, продолжила она, к уполномоченному обращаются граждане по вопросу бесплатного обеспечения лекарствами тех, кто лечится амбулаторно. "Этих лекарств не хватает", - заметила Москалькова.

"По-прежнему поступают обращения, связанные с обсервацией: их статус, права и обязанности людей, которые там размещены безальтернативно, фактически находятся в изоляции, какие есть у них права, что это за организации", - сообщила уполномоченный, предложив "осмыслить с точки зрения научно-практической эту ситуацию и ее разрешить".

Она также отметила, что в условиях пандемии уполномоченные получили "огромное количество обращений, связанных с возвращением граждан из-за рубежа". "Это касалось первой волны, но и сейчас, когда закрываются границы, встает много вопросов, связанных со статусом мигрантов, продлением им сроков пребывания, вида на жительство", - пояснила омбудсмен. В этой связи Москалькова напомнила об инициативе разработать международный акт в виде отдельного протокола к конвенции о защите прав и свобод "о защите прав человека в условиях карантина или пандемии", в котором были бы прописаны "взаимные обязанности, связанные с возвращением [граждан] на родину, обеспечением медикаментами, помощью в здравоохранении".