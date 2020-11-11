Прощание с ведущим НТВ Александром Колтовым состоится 14 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым состоится 14 ноября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе телекомпании НТВ.

"Церемония прощания с Александром Колтовым состоится в субботу, 14 ноября, в большом зале Хованского крематория. Начало в 12:00 мск", - сказали в НТВ.

Колтовой вел на НТВ передачу "ДНК", был соведущим программы "Звезды сошлись".

Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport 7 ноября совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, ее личность устанавливается. Оба погибли.

Следствие считает ошибку пилотирования и неисправность самолета основными версиями крушения. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").