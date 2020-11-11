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Пандемия COVID-19
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В Петербурге действие ограничений по коронавирусу продлили до 15 января

Любые массовые мероприятия с участием более 50 человек придется согласовывать с городскими властями
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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Действующие ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлеваются до 15 января 2021 года. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

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"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". <...> Действие всех ограничений продлевается до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.

С 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50%. Исключение сделают лишь для мероприятий, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве. "С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места (например, с входом на танцпол) допускаться не будут. Вводится запрет на продажу таких билетов", - подчеркивается в сообщении.

С 14 ноября вводятся ограничения и на число участников мероприятий, проводимых в помещениях и на открытом воздухе, - не более 50 человек. Мероприятия с большим количеством участников необходимо согласовывать с городскими властями.

Кроме того, с 16 ноября горожане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать свои квартиры и дачи они могут только для обращения за медицинской помощью и при угрозе жизни или здоровью. Кроме того, им разрешено посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор, а также гулять и заниматься физкультурой.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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