В Петербурге планируют более чем вдвое нарастить объемы тестирования на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют более чем в два раза нарастить объемы тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сказал в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, выступая в рамках часа правительства города в законодательном собрании.

"Мною поставлена задача комитету по здравоохранению довести до 70 и даже 80 тыс. тестов в Петербурге в сутки. Я думаю, что мы этого добьемся именно благодаря модели более широкого привлечения медицинских организаций поликлиник, амбулаторно-поликлинического звена", - сказал Эргашев.

По официальным данным, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 561 человека. За последнюю неделю ежесуточный объем тестирований сохраняется на уровне примерно от 25 до 45 тыс. исследований.

Вице-губернатор отметил, что всего с начала пандемии в городе выполнено 4,3 млн исследований на коронавирус. "Сейчас мы увеличиваем количество лабораторий. В настоящий момент у нас 48 лабораторий, которые имеют право выдавать окончательный результат", - уточнил он.

Об объеме оказанной высокотехнологичной медпомощи

Олег Эргашев также сообщил, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, несмотря на условия пандемии, с начала года выполнили план по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на 80%. Власти не намерены перепрофилировать для пациентов с коронавирусом специализированные учреждения.

"Несмотря на пандемию в Санкт-Петербурге план по высокотехнологичной медицинской помощи за 10 месяцев выполнен на настоящий момент более чем на 80%, что является доказательством напряженной работы всех стационаров, которым была оставлена эта помощь. К концу года высокотехнологичную медицинскую помощь мы планируем оказать более чем на 90% от плана, по некоторым направлениям, таким как онкология, на год выполним на 100%", - рассказал вице-губернатор.

Он отметил, что цель городских властей - сохранить оказание плановой, специализированной и в том числе высокотехнологичной помощи. По его словам, Петербург - один из первых регионов, который еще в июне возобновил профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. На настоящий момент число горожан, прошедших эти обследования, составляет 53,1% от плана на 2020 год.

"Мы стараемся не задействовать под временные инфекционные госпитали крупные многопрофильные стационары, и пока нам в некоторой степени это удается. Ни одно медицинское учреждение, где оказывается онкологическая помощь, в настоящий момент не перепрофилировано под инфекционный стационар. Такие крупные стационары как НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, городская больница №40, городская больница №26, Елизаветинская больница оказывают помощь горожанам в круглосуточном режиме по всем профилям, включая высокотехнологичную медицинскую помощь", - отметил вице-губернатор.

Сейчас помощь пациентам с коронавирусом оказывается в 20 стационарах, из них 16 городских и четыре федеральных.

О ситуации с коронавирусом

По последним данным, в Петербурге выявили 74 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 032 человека, умерли 4 317. За последние сутки в городе выявили 1 574 случая заражения - максимум за время пандемии.