Власти Мурманской области надеются получить от Москвы медицинскую систему "Да Винчи"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области прорабатывают с Минздравом России вопрос получения в региональные учреждения здравоохранения за счет федеральных средств робот-ассистированной хирургической системы "Да Винчи" (da Vinci). Об этом сказал ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее поручение проработать этот вопрос по итогам рабочей поездки в Мурманскую область дал премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках поездки премьер провел встречу с инвесторами Арктической зоны РФ, где директор ООО "Ваше здоровье", потенциального резидента Арктической зоны, Константин Сауткин рассказал Мишустину о концепте высокотехнологичной модульной операционной, которая позволяет проводить операции с минимальными повреждениями окружающих тканей. Глава правительства РФ в ответ поинтересовался, есть ли в Мурманске хирургический робот "Да Винчи", и узнав, что такого оборудования нет, отметил, что обратится с этим вопросом в Минздрав.

"Такое поручение есть по итогам поездки Мишустина, оно прорабатывается с Министерством здравоохранения РФ. Очень надеемся, что все получится", - сказал губернатор.

По данным сайта о роботической хирургии, в линейке роботизированных хирургических комплексов da Vinci уже пять поколений. Сейчас в России будут осваивать системы четвертого поколения da Vinci Xi. Роботы позволяют проводить высокотехнологичные операции, требующие максимальной точности исполнения.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.