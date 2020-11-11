Памятник актрисе Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой, выполненный в белом мраморе, открыли в среду на Новодевичьем кладбище в присутствии министра культуры РФ Ольги Любимовой и коллег артистки по Малому театру.

"Мы долго ждали этого дня. Важно открыть это место для того, чтобы все, кто любит и помнит Элину Авраамовну, могли приходить сюда. <...> Это человек, который служил больше полувека людям. Трудно себе представить, какой вклад она внесла. Помню в детстве ее появление на сцене, когда секунда, и зал вздыхает, увидев ее. Это аплодисменты, радость зрителей, которые ее просто увидели. Теперь для ее поклонников и новых зрителей, которые воспитываются на классике, золотой коллекции отечественного кинематографа, будет место, куда можно будет прийти, вспомнить ее и положить цветы", - сказала Любимова на открытии памятника.

Созданием памятника занимались братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян. Работа над монументом велась в течение года. Микаэль Согоян назвал большой честью возможность трудиться над ним.

Артист Малого театра Виктор Низовой отметил, что Быстрицкая еще при жизни стала легендой, гордостью отечественного театра и кинематографа. "Очень был светлый человек, добрый и надежный. Да, она была властная, строгая, недоступная, но все же подпускала к себе некоторых людей. Я иногда замечал, как она становилась немного ранимой, очень беззащитной в какие-то минуты. Она безумно любила наш театр, боготворила его", - сказал актер.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Снялась в таких фильмах, как "В мирные дни", "Неоконченная повесть", "Добровольцы". В 1957-1958 годах сыграла роль Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон". Состояла в труппе Государственного академического Малого театра, где играла в спектаклях "Веер леди Уиндермир", "Бешеные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума". Умерла 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.

Авторству семьи Согоян принадлежат различные памятники в Москве. В том числе надгробья на могилах Людмилы Зыкиной, Натальи Гундаревой, памятник Раисе Горбачевой на Новодевичьем кладбище.