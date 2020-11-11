Владимирская область получила препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусом

ТАСС, 11 ноября. Владимирская область получила лекарственные препараты для амбулаторных пациентов, зараженных коронавирусом. Медикаменты закупили на федеральные средства, вскоре их направят адресатам, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Ранее, президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами зараженных коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Владимирской области из резервного фонда правительства страны на эти цели выделили более 51 млн рублей. Медикаменты для лечения пациентов на дому уже закуплены на сумму свыше 38 млн рублей.

"Владимирская область получила лекарственные препараты для лечения пациентов с COVID-19 [зараженных коронавирусом] в амбулаторных условиях. В перечне лекарств - противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты. В частности, в регион поставлены такие лекарственные препараты, как "Фавипиравир", "Моксифлоксацин", "Кларитромицин", "Азитромицин", "Дексаметазон" и "Метилпреднизолон". Кроме того, ожидается поставка еще целого ряда препаратов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас региональный департамент здравоохранения прорабатывает механизм выдачи бесплатных лекарственных препаратов зараженным коронавирусом, которые проходят лечение в амбулаторных условиях. По нормам действующего законодательства, пациенты должны дать согласие на оказание медицинской помощи на дому и соблюдение режима изоляции в процессе лечения, уточняет пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 10 800 человек, выздоровели 8 038 человек, 277 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 120 жителей региона.