Президент Сербии наградил академика Николая Мухина за мозаичное украшение Храма св. Саввы

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич наградил народного художника РФ академика Российской академии художеств Николая Мухина за мозаичное украшение Храма св. Саввы. Церемония награждения прошла в среду в Белграде, трансляцию в прямом эфире вело национальное телевидение страны.

"Этот человек создал в нашем храме дивную мозаику и сделал наш храм самым красивым в мире, вложив в это годы тяжелого труда. Благодарю нашего русского друга за эту поддержку. Орденом сербского знамени первой степени награждается академик Николай Мухин", - заявил Вучич.

В свою очередь Мухин поблагодарил за высокую награду, отметив, что это труд более чем 300 художников.

Мозаика Храма св. Саввы состоит из 52 млн фрагментов общим весом свыше 320 тонн, изготовленных российскими мастерами в Москве и доставленных грузовыми автомобилями в Белград в мае 2017 года. С этого момента российские художники практически безостановочно вели работы по украшению купола храма.

Участие России в оформлении храма

По поручению президента России Владимира Путина, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Финансирование планируется осуществлять за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Первый вклад в размере €4 млн был выделен ПАО "Газпром нефть" в рамках программы по поддержанию гуманитарных проектов в области культуры и сохранения исторического наследия Сербии.

В ходе своего визита в Сербию в январе 2019 года Путин сообщил о выделении Россией дополнительных средств на строительство храма. Российский лидер тогда отметил, что общий размер помощи составит €5 млн.

Только купольная часть площади мозаики с использованием стекла и натурального камня составила 1 230 квадратных метров. Затем мозаикой была украшена алтарная часть и стены храма. Руководил художественными работами по оформлению храма член Российской академии искусств, народный художник России Николай Мухин. Планировалось, что в ходе визита в Сербию Путина в октябре 2020 года российский лидер примет участие в церемонии открытия храма. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации визит был отменен.

Мозаичное убранство храма было выполнено российскими мастерами в срок. В настоящий момент другие строительные работы в храме находятся на завершающей стадии.

История храма

Храм св. Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры 91 на 81 м, а площадь - 7570 кв. м, диаметр купола составляет 35 м, а высота - 65 м. Храм был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.