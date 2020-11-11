Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" пройдет с 16 ноября по 15 декабря

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запускает предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В этом году заявки на участие мы будем принимать с 16 ноября по 15 декабря текущего года. А уже с 1 декабря по 28 февраля следующего года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф", - сказал Комиссаров.

По его словам, заявки будут распределены по субъектам России и выставлены на площадках партнерских организаций. Помимо государственных учреждений, госкорпораций, коммерческих и некоммерческих организаций, партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин.

"В прошлом году в рамках акции было исполнено свыше 7,5 тыс. желаний", - добавил он.

В пресс-службе уточнили, что желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Организаторы отметили, что, в частности, могут быть исполнены желания, связанные с книгами, игрушками, цифровой техникой, спортивным инвентарем и музыкальными инструментами.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.