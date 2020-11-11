МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ежегодный московский фестиваль "Путешествие в Рождество" отменен в этом году из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает в среду городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки",- говорится в сообщении штаба.

В нем подчеркивается, что улицы и площади города при этом украсят праздничной иллюминацией "для создания привычной новогодней атмосферы".

Работа открытых катков

Также в официальном Telegram-канале оперштаба отмечается, что все открытые катки будут работать в Москве при условии соблюдения санитарных мер.

"Да, в данный момент работа открытых ледовых катков сохраняется в обычном объеме. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер", - значится в публикации.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

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