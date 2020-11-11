Переведенных на дистанционное обучение в Москве не будут штрафовать за выход на улицу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Школьников и студентов, переведенных на дистанционное обучение в Москве, штрафовать за выход на улицу не будут, сообщил в среду столичный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Нет, штрафы не предусмотрены. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд профилактических мер в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. Также с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Школьникам и студентам рекомендуется оставаться дома.

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