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Пандемия COVID-19

Минздрав отметил значимость оценки эффективности и безопасности вакцины "Спутник V"

Ранее РФПИ сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минздрав России отметил значимость опубликованных данных об оценке эффективности и безопасности вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V".

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Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечается, что наблюдение за 10 тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

"Минздрав России отмечает значимость представленных данных оценки профилактической эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" для широкого применения вакцины в России и во всем мире", - сообщил журналистам в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

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РоссияПандемия COVID-19
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