В Бурятии празднование Нового года состоится с ограничениями

ТАСС, 11 ноября. Праздничные новогодние мероприятия в Бурятии состоятся, но с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" глава региона Алексей Цыденов.

"Массовые мероприятия, конечно, будут ограничены. Но в целом праздник остается. С какими-то ограничениями праздник будет", - сказал он.

Глава Бурятии напомнил, что зимой 2021 года будет продолжена чартерная программа "TUI Россия" при поддержке Ростуризма. "С февраля месяца зимний чартер стартует", - сказал Цыденов. Туристы со всех уголков России смогут увидеть зимний Байкал, познакомиться с культурой бурят, семейских (старообрядцев), казаков. Кроме того, Бурятия - в числе регионов, участвующих в программе лояльности Ростуризма и платежной системы "Мир", по которой за новогодние туры и отдых в местных отелях до 10 января 2021 года предусмотрен кешбэк 20%.

С 4 июля по 22 сентября при поддержке Ростуризма компания "TUI Россия", власти Бурятии и "Уральские авиалинии" реализовали проект по запуску чартерной программы полетов в республику. Благодаря ей за два месяца в регионе побывали более 1,4 тыс. россиян. Средняя стоимостью туров составила 33-35 тыс. рублей.

Сейчас в республике сохраняется масочный режим, под запретом массовые культурные, спортивные мероприятия, работа детских развлекательных центров, ночных клубов, спа-салонов, соляриев. Также сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.