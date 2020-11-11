Власти Москвы считают, что экономика города вернется в норму к концу 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Собянин выразил надежду, что экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года. Об этом сообщил в среду мэр Сергей Собянин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Это будет небыстрое восстановление. 2021 год, на мой взгляд, будет тяжелым. Может, даже начало года [будет] тяжелее 2020 года. Но на конец года мы уже выйдем на <...> приличные параметры и нормальную экономику. И мировую, и [экономику] страны, и города", - сказал он.

По словам мэра, восстановление после пандемии коронавируса будет происходить быстрее, чем при системных экономических проблемах. "Потому что это событийная история. Прошло событие, прошла пандемия, и начался рост. Причем этот отскок может быть быстрее, чем при любом другом кризисе, потому что запрос на услуги отложенный, он высок", - пояснил Собянин.

Власти Москвы рассчитывают, что осеннее обострение ситуации с коронавирусом станет последним. Также столичные власти не планируют менять стратегию развития Москвы из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, экономика города зависит от сценариев, которые будут разворачиваться и в стране, и в мире. "Москва все-таки очень диверсифицированный город, у нее нет какой-то моноструктуры, [она] не зависит от чего-то одного, все сектора представлены примерно одинаково в структуре города. <...> У нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история - все эти пандемии, эпидемии, это история даже не лет, а месяцев", - заявил мэр.

Он добавил, что объем торговли в Москве по итогам 2020 года снизится только на 3%. "Взять торговлю и услуги: снижение по последним месяцам мы видим по отношению к предыдущему периоду где-то в районе трех процентов всего", - сказал мэр.

Собянин при этом заметил, что в разрезе отдельных секторов экономики можно увидеть снижение в объемах от 10 до 60%. "Но в целом экономика балансирует и это дает некий залог, что когда ситуация улучшится, то она быстро начнет восстанавливаться", - добавил он. Мэр напомнил, что подобное уже отмечалось летом. "Мы с вами это видели даже в летние периоды времени, когда ситуация с ковидом улучшилась и экономика начала быстро наращивать объемы, быстро восстанавливаться", - сказал Собянин.

Кроме того, власти Москвы не собираются снижать объем инвестиционных программ из-за пандемии.

Москва планирует выполнить все социальные обязательства перед жителями, сообщил в среду в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы действовали и в 2010, и в 2014 году по одному сценарию: мы не снижали никогда объем инвестиций в экономику города, даже в самой сложной ситуации мы оставляли или, наоборот, наращивали его, чего бы нам это ни стоило, и это всегда запускало мотор экономики. Мы через год-два получали эффект, восстанавливая и налоговую базу, и динамику роста. И в этот раз мы поступим точно так же", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что Москва справится с текущей экономической ситуацией, а также последствиями выпадающих доходов в размере 500 млрд рублей из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. "Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, это закон или конституция, как хотите, и мы не должны отступать, и на это у нас деньги есть. Текущие поступления обеспечивают полностью нашу социальную политику. Социальные выплаты, зарплаты в соцсфере, поддержание ее на должном уровне, текущее финансирование бюджетных учреждений будет исполнено", - сказал Собянин.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

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