В Москве пройдет в онлайн-формате молодежный форум "Наследие"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Третий молодежный форум "Наследие" пройдет в онлайн-формате 1 и 2 декабря. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Третий год подряд мы проводим молодежный форум "Наследие". В этом году в рамках конкурсной программы соревнуются шесть студенческих команд из десяти ведущих вузов столицы. Они разрабатывают проекты реставрации и включения в жизнь Москвы ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице", - сказал Емельянов.

Он добавил, что также пройдет и деловая программа. В этом году она впервые будет открыта и доступна для всех желающих. Для того, чтоб послушать пленарные заседания, необходима будет предварительная регистрация на сайте форума.

"По сравнению с прошлым годом в форуме примет участие на треть больше вузов, чем в прошлом году. Я рад, что команды сформированы. В каждой из них по 13 человек. В этом году к нам присоединятся студенты не только из Москвы, но и, в том числе, из Калининграда, Перми, Челябинска и других городов", - сказал Емельянов.

На площадке соберутся представители регионов России, международные эксперты, лучшие специалисты в области архитектуры, реставрации, социологии и экономики. В прошлом году форум посетили более 1 500 участников.