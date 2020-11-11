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Пандемия COVID-19

В Ивановской области старшеклассников переведут на дистанционку с 16 ноября

При этом ученики начальных и средних классов вернутся к очному формату обучения

ИВАНОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Около 16 тыс. учеников 9-11 классов переводят на дистанционное обучение в Ивановской области с 16 ноября. Остальные школьники будут учиться в очном формате, сообщила в среду на брифинге заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

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В этом году департамент образования синхронизировал осенние каникулы для всех школ региона, они длились с 26 октября по 8 ноября включительно. Затем было принято решение продлить каникулы еще на неделю - до 15 ноября.

"С понедельника все школы Ивановской области возвращаются в очный формат работы, но это решение действует в отношении начального и среднего звена - с 1 по 8 классы. Ученики 9-11 классов переводятся на дистанционный формат обучения, речь идет о дистанционном формате для 16 тысяч школьников", - сообщила Эрмиш.

Она уточнила, что принятое штабом решение касается всех муниципалитетов региона и обусловлено возрастной структурой заболеваемости среди детей и подростков: чаще болеют именно ученики старше 15 лет. При этом все учреждения дополнительного образования также продолжат свою работу в дистанционном формате.

По данным оперативного штаба, в настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 12 911 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 143 случая. В больницах региона с ковидом находятся 2 107 человек, из них 1 370 пользуются кислородной поддержкой, 66 находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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