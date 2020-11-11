Мурашко: в России в пять раз больше коек для пациентов с коронавирусом, чем весной

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия с весны увеличила количество коек для пациентов с коронавирусом почти в пять раз, сообщил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на онлайн-встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

"На сегодняшний день для лечения пациентов развернуто порядка 250 тыс. коек. То есть коечный фонд инфекционной службы увеличен почти в пять раз", - сказал Мурашко. Министр уточнил, что до пандемии инфекционная служба располагала 52 тыс. детских и взрослых коек.

Мурашко добавил, что около 180 тест-систем используется сейчас в Российской Федерации для диагностики новой коронавирусной инфекции. "Не менее 180 тест-систем сегодня используется в целом в стране для диагностики коронавирусной инфекции, разных производителей. В Российской Федерации в настоящее время проводится более 400 тыс. исследований, что соответствует странам-лидерам по тестированию", - сказал Мурашко.