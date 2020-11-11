Проект перезагрузки МГТУ в Мурманске представили среди 300 перспективных идей форума АСИ

МУРМАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проект перезагрузки Мурманского государственного технического университета (МГТУ) представили среди 300 самых перспективных идей форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". Его представил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Наша задача - расширить то, что мы уже сегодня делаем, дать не только морские специальности, специальности в сфере моря, морской логистики, добычи и освоения шельфа, это и специальности в сфере мощных промышленных строек. Сегодня Мурманская область, Арктика - это территория таких больших, уникальных строек, и мы для этого университет делаем, перезагрузку", - сказал Чибис.

Он отметил, что проект развития МГТУ направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных реализовывать национальные и международные проекты в Арктике. "У нас уже сегодня благодаря тем решениям, которые приняты, даже проектов, которые сегодня структурированы и реализуются на территории только Мурманской области в части Арктики, их на 600 млрд рублей инвестиций, это более 30 тыс. рабочих мест. Этих людей нужно обучить", - пояснил глава региона.

Также инициатива перезагрузки вуза предполагает трансформацию мореходки в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня. В задачи проекта входит и создание среды для формирования, развития и реализации инноваций и технологий для решения глобальных вызовов Арктики. По словам губернатора, в этом году вуз успешно прошел аккредитацию, и впервые спустя семь лет удалось заполнить лимиты по набору в том числе иностранных студентов.

По информации правительства региона, в рейтинге народного голосования проект перезагрузки МГТУ получил более 1 500 голосов, к идее проявили интерес 25 регионов страны. Финальный список 300 идей сформирован из трех групп: в первую вошли предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов из числа идей, прошедших ранее в топ-1000. Вторая группа - это идеи-лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. Третья группа - инициативы, которые АСИ планирует включать в собственные планы работы, в том числе в стратегию АСИ.

Среди идей-лидеров в финальный топ-лист по рейтингу общественной поддержки в направлении "Новое городское развитие" от Мурманской области попал проект "Реновация портовых территорий и новая городская среда Арктики". Цель проекта - реновация портовых территорий в Мурманске и создание международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона. Также на поддержку АСИ претендовал проект "Возрождение арктических поселков". Инициатива ранее попала в топ-1000 экспертного отбора, но не вошла в финальный список.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Проекты-победители смогут рассчитывать на коммуникационную, административную, рекламную, экспертную и другую поддержку от АСИ и его партнеров. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.