Хайнань ускорит процесс создания национального тропического лесопарка

ХАЙКОУ, 11 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань планирует внести еще больший вклад в развитие экологической культуры на этом острове и ускорить создание Национального парка тропических лесов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

В апреле 2019 года на Хайнане было создано Управление Национального парка тропических лесов, в задачи которого входит развитие региональной экологической культуры на базе влажных тропических и вечнозеленых широколиственных лесов провинции. Создание национального парка охватывает ряд крупных проектов по охране природных ресурсов, восстановлению местной экосистемы и комплексному управлению инфраструктурой заповедных территорий.

Пилотная лесопарковая зона расположена в гористой местности центральной части острова. Зеленый массив занимает площадь примерно в 4,4 тыс. кв. км, что составляет одну седьмую часть Хайнаня. На этой территории находятся пять природных заповедников государственного уровня и четыре - провинциального. Хайнаньский лесопарк - это важнейший генофонд мировой флоры: здесь произрастает 4 579 видов дикорастущих сосудистых растений (группа наземных растений, не включающая мохообразные - прим. ТАСС), которые подразделяются на 1 240 родов и 275 семейств.

Среди хайнаньских заповедников резерват Ингэлин (в переводе с китайского - "хребет ожерелового попугая" - прим. ТАСС) - самый крупный по площади, в этой части острова находятся наиболее хорошо сохранившиеся дождевые леса. Высокие горы и крутые склоны защитили первозданные леса Ингэлина от активного вмешательства человека. К настоящему моменту исследователям удалось зафиксировать здесь 2 323 вида сосудистых растений и 510 видов позвоночных животных. В частности, в 2003 году в этом заповеднике был обнаружен уникальный вид древесных лягушек - Zhangixalus yinggelingensis. Их тело длиной около 4 см имеет зеленоватый окрас с белыми пятнами. Ингэлин является единственным местом на планете, где обитают эти земноводные.

Пилотная зона Национального парка тропических лесов была создана в январе 2019 года для защиты и восстановления экосистемы Хайнаня. За это время биологи обнаружили здесь девять новых разновидностей растений, а также по пять видов животных и грибов. Региональные власти планируют до конца этого года завершить создание на острове Национального парка тропических лесов, что позволит привлечь на Хайнань еще больше туристов из Китая и других стран.