Госдума наделила медучреждения правом сообщать в МВД о пациентах без сознания и документов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который возлагает на медучреждения обязанность сообщать правоохранительным органам о поступлении пациентов без сознания, личность которых не установлена.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Авторы проекта отмечают, что найти без вести пропавшего человека в медучреждении, не считая предполагаемых жертв преступлений, "возможно только путем запроса сведений из медицинской организации, что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц".

Согласно действующему порядку информирования, медицинские организации должны передавать МВД сведения о поступлении пациентов при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью из-за совершения противоправных действий в отношении них. Однако такая обязанность не предусмотрена, если пациент по состоянию здоровья, в силу возраста или из-за других причин не может сообщить данные о себе, а также в случае смерти пациента, личность которого не установлена. "Таким образом, имеется необходимость законодательного закрепления правовых оснований для медицинских организаций сообщать сведения об указанных категориях лиц, личность которых не установлена. Законопроект разработан в целях создания таких правовых оснований", - отмечают авторы в пояснительной записке к документу.