Мурашко: число бригад неотложной помощи в регионах увеличивается для снижения нагрузки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество бригад неотложной помощи увеличивается в связи с ростом нагрузки на станции скорой помощи в регионах как из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так и ввиду другой плановой работы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для оказания стационарной помощи фактически для того, чтобы снизить нагрузку на станции скорой помощи, конечно же, необходимо было увеличить количество бригад неотложной помощи, что, в общем, сегодня и происходит в регионах, поскольку нагрузка на скорую помощь была, не снималась и на текущие задачи - это травмы, инфаркты, инсульты и так далее, плюс нагрузка с инфекционными больными. Смещение нагрузки по инфекционным пациентам было произведено на неотложную помощь", - приводятся слова министра в стенограмме по итогам его выступления в Госдуме во вторник.

Мурашко добавил, что для оптимизации работы скоро помощи в плане направления потока пациентов совместно в "Росатомом" параллельно проводится внедрение бережливых технологий. "Это крайне востребованная сегодня услуга для того, чтобы повысить эффективность работы медицинских организаций в период максимальной нагрузки", - сказал министр, добавив, что также важным является использование телемедицины.

"Мы изменили законодательство в рамках оказания телемедицинской помощи, и телемедицинские центры при амбулаторнополиклинических подразделениях функционируют сегодня в крупных городах, они обеспечивают, в том числе, дистанционный мониторинг пациентов, находящихся на лечении. И как раз развитие этого направления поставлено сегодня в задачи регионам. Телемедицинским центрам, в том числе, даны все речевые модули для работы с пациентами", - уточнил Мурашко.

Кроме того, одним из глобальных вызовов также является дефицит медицинского персонала на амбулаторном этапе в силу высокой нагрузки и, в том числе, заболеваемости медицинского персонала, отметил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.