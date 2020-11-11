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Пандемия COVID-19

Мурашко: число бригад неотложной помощи в регионах увеличивается для снижения нагрузки

Министр здравоохранения отметил, что одним из глобальных вызовов также является дефицит медицинского персонала на амбулаторном этапе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество бригад неотложной помощи увеличивается в связи с ростом нагрузки на станции скорой помощи в регионах как из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так и ввиду другой плановой работы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Для оказания стационарной помощи фактически для того, чтобы снизить нагрузку на станции скорой помощи, конечно же, необходимо было увеличить количество бригад неотложной помощи, что, в общем, сегодня и происходит в регионах, поскольку нагрузка на скорую помощь была, не снималась и на текущие задачи - это травмы, инфаркты, инсульты и так далее, плюс нагрузка с инфекционными больными. Смещение нагрузки по инфекционным пациентам было произведено на неотложную помощь", - приводятся слова министра в стенограмме по итогам его выступления в Госдуме во вторник.

Мурашко добавил, что для оптимизации работы скоро помощи в плане направления потока пациентов совместно в "Росатомом" параллельно проводится внедрение бережливых технологий. "Это крайне востребованная сегодня услуга для того, чтобы повысить эффективность работы медицинских организаций в период максимальной нагрузки", - сказал министр, добавив, что также важным является использование телемедицины.

"Мы изменили законодательство в рамках оказания телемедицинской помощи, и телемедицинские центры при амбулаторнополиклинических подразделениях функционируют сегодня в крупных городах, они обеспечивают, в том числе, дистанционный мониторинг пациентов, находящихся на лечении. И как раз развитие этого направления поставлено сегодня в задачи регионам. Телемедицинским центрам, в том числе, даны все речевые модули для работы с пациентами", - уточнил Мурашко.

Кроме того, одним из глобальных вызовов также является дефицит медицинского персонала на амбулаторном этапе в силу высокой нагрузки и, в том числе, заболеваемости медицинского персонала, отметил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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