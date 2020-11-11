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В Татарстане прокуратура проверяет данные в соцсетях об издевательствах над пятиклассником

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учащиеся восьмого класса школы №67 в Казани издевались над учеником помладше и снимали происходящее на телефон

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Высокогорского муниципального района Татарстана проверяет данные в социальных сетях о том, что учащиеся школы в Казани издевались над пятиклассником. Об этом в среду ТАСС сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

"Прокуратура Высокогорского района начала проверку этой информации", - сказал он, уточнив, что к работе по месту дислокации школы также подключился прокурор Казани.

По данным в соцсетях, учащиеся восьмого класса МБОУ "Военно-патриотический образовательный центр - школа № 67 Кировского района города Казани" якобы издевались над учеником пятого класса и снимали происходящее на телефон. Инцидент, согласно публикации, произошел на территории патриотического лагеря в поселке Куркачи, где дети находились во время осенних каникул. На кадрах видеозаписи видно, как дети держат сверстника за ноги и руки и возят по полу.

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