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В Пятигорске откроют первый на Ставрополье волонтерский центр "Молоды душой"

Центр будет помогать пожилым людям в их самореализации

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Волонтерский центр "Молоды душой", который будет первым в регионе, откроют в ноябре в Пятигорске (Ставропольский край). Он будет помогать пожилым людям в их самореализации и улучшении качества жизни, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Первый на Ставрополье волонтерский центр "Молоды душой" откроют в Пятигорске. <...> Его цель - создание комплексной системы поддержки развития волонтерской деятельности граждан старшего возраста для раскрытия их личностного и профессионального потенциала, самореализации и улучшения качества жизни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, федеральная программа по развитию "серебряного" волонтерства "Молоды душой" осуществится по инициативе Ассоциации волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом "Память поколений". Программа реализуется по "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года". В октябре 2020 года Благотворительный фонд "Ангел" стал победителем Всероссийского конкурса "Молоды душой" по формированию и открытию в регионах волонтерских центров "серебряного" добровольчества и проведения образовательных мероприятий.

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