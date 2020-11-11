Мурашко заявил, что производители запускают массовое производство вакцины "Спутник V"

"Первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство", - сказал он на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС, которая прошла в онлайн-формате.

Мурашко также отметил, что в настоящее время в стране идут исследования еще ряда перспективных вакцин. "В том числе мы участвуем в мультицентровых исследованиях, - сказал он. - Используются разные технологии вакцины, в том числе сейчас проходит клинические исследования инактивированной вакцины, разработанной в Российской Федерации".

"Для оценки эффективности вакцины и безопасности используются цифровые ресурсы. Впервые в мире мы разработали глобальный формат взаимодействия информационной системы и мобильного приложения по контролю качества и переносимости лекарственного препарата, что позволяет нам иметь реальный мир данных по данной вакцине", - заключил глава Минздрава.

Система предупреждения рисков

Страны - члены БРИКС в связи с пандемией обсуждают инициативу создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, сообщил Мурашко.

"Пандемия выявила наличие целого ряда проблем национальной системы здравоохранения, в частности, недостаточную мобилизационную готовность перед лицом масштабных биологических угроз. Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле - биологических угроз показывает, что, с высокой долей вероятности, мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и с уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам и [наблюдается] снижение эффективности лечения. Именно поэтому мы сегодня с вами впервые в истории БРИКС обсуждаем инициативу создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний. Данная комплексная система должна являться рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациентов превыше всего", - сказал он.