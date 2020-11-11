Студенты более 60 вузов смогут в 2021 году защитить свой диплом в виде стартапа

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Студенты свыше 60 российских университетов в будущем году смогут защитить свою выпускную квалификационную работу в виде стартапа в рамках программы "Стартап как диплом". Об этом в среду сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Сегодня порядка 40 российских университетов реализуют эту программу, мы надеемся, что на будущий год их будет больше 60", - сообщил Фальков.

По его словам, принципиально важно развивать молодежное предпринимательство, а программа "Стартап как диплом" является возможностью для молодых и инициативных студентов попробовать свои силы в этом направлении. "Мне кажется, это вполне соответствует тем пожеланиям, которые часто высказывает экспертное сообщество, работодатели и звучат в целом в обществе о том, что образование должно быть больше приближено к жизни", - добавил министр.

Как указано на сайте Минобрнауки РФ, программа "Стартап как диплом" направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. Бизнес-проекты выпускников могут быть как реально существующими, так и находиться в стадии идеи. Впервые в пробном режиме программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.