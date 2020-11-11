У адвоката Анатолия Кучерены на въезде в Дубай обнаружили коронавирус

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена заразился коронавирусной инфекцией. Как уточнил ТАСС источник из окружения его семьи, вирус у Кучерены был обнаружен при въезде в Дубай, куда он отправился отдыхать с семьей.

"На въезде в Дубай у него была обнаружена высокая температура, а тест на COVID-19 оказался положительным. Его тут же изолировали и разместили на время карантина на одной из вилл страны", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что семья адвоката живет в отдельном номере и у них не был выявлен коронавирус.

Комментариями самого Кучерены ТАСС пока не располагает.