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Пандемия COVID-19

У адвоката Анатолия Кучерены на въезде в Дубай обнаружили коронавирус

Источник сообщил, что семья адвоката живет в отдельном номере и у них не выявили инфекцию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена заразился коронавирусной инфекцией. Как уточнил ТАСС источник из окружения его семьи, вирус у Кучерены был обнаружен при въезде в Дубай, куда он отправился отдыхать с семьей.

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"На въезде в Дубай у него была обнаружена высокая температура, а тест на COVID-19 оказался положительным. Его тут же изолировали и разместили на время карантина на одной из вилл страны", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что семья адвоката живет в отдельном номере и у них не был выявлен коронавирус.

Комментариями самого Кучерены ТАСС пока не располагает.

Теги
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