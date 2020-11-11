Россия планирует заключить с Сирией соглашение о сотрудничестве в области образования

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось провести переговоры с Сирийской Арабской Республикой о заключении соглашения по сотрудничеству в области образования. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минпросвещения России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о заключении соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством просвещения Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области общего, среднего, профессионального и дополнительного образования и иных областях", - говорится в документе.

В декабре 2019 года в Сирии по программе Минпросвещения РФ заработал Центр открытого образования на русском языке как платформа для образовательных и культурно-просветительских мероприятий. Весной 2020 года в Дамаске возобновил работу Российский центр науки и культуры (РЦНК).