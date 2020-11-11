В Госдуму внесут поправку, повышающую возраст молодежи до 35 лет включительно

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Поправка, относящая к молодежи россиян в возрасте не только до 35 лет, но и тех, кому 35 уже исполнилось, будет внесена ко второму чтению законопроекта о молодежной политике. Об этом сообщила в среду соавтор законопроекта, член профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

Госдума в среду подержала в первом чтении проект базового закона о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет.

"Ко второму чтению предлагается изменить верхнюю границу возраста: включить не до 35, а 35 лет включительно", - сказала Кувшинова, представляя документ палате. Она пояснила, что такая поправка будет предложена для того, чтобы нормы законопроекта корреспондировали с уже существующими программами и проектами, в том числе по обеспечению жильем молодых семей.

Законопроект носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Он призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения".

Согласно исходной редакции законопроекта, к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн, благодаря этому больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством, отмечают разработчики инициативы.