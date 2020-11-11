В ВОЗ рассказали, что глобальный охват услугами здравоохранения вырос на 31% с 1990 года

ТАСС, 11 ноября. Уровень обеспеченности услугами здравоохранения и медицинской помощью в мире с 1990 года вырос на 31%, свидетельствуют данные анализа, проведенного российскими и зарубежными специалистами ВОЗ, опубликованные в журнале Lancet.

"Можно много инвестировать в здравоохранение. Однако если не учитывать при этом тренды заболеваемости, то существенного эффекта не получить. Поэтому важно понимать структуру заболеваемости, чтобы принять правильное решение: куда направлять финансы и как это повлияет на уровень здоровья", - заявил Никита Отставнов, специалист по медицинской статистике из МФТИ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Проект Global Burden of Disease (GBD) - один из самых масштабных проектов мониторинга, который постоянно проводится ВОЗ, американским Институтом изучения метрики здоровья в Сиэтле и фондом Билла и Мелинды Гейтс. В проекте участвуют специалисты из 195 стран-участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры.

Из России в работе принимали участие представители Московского физико-технического института (МФТИ), ВШЭ, институтов РАН, вузов и учреждений системы здравоохранения. Помимо статистики за последние годы, участники GBD изучают и тренды, отражающие изменения в состоянии систем здравоохранения и демографии планеты за несколько десятков лет.

Отставнов и его коллеги использовали эти сведения для изучения того, насколько хорошо жители разных стран были обеспечены важнейшими медицинскими услугами в последние три десятка лет. Кроме того, они сопоставили этот показатель с тем, как много финансов в среднем вкладывалось в работу всей системы здравоохранения в целом.

В рамках этого анализа ученые учитывали 23 различных показателя, в том числе охват и доступность вакцин против кори, дифтерии, столбняка, препаратов от ВИЧ, качество борьбы с последствиями инсультов и инфарктов, а также другие важнейшие процедуры, от которых напрямую зависит средняя продолжительность жизни населения. Каждый такой показатель оценивался по 100-балльной шкале.

Растущая доступность здравоохранения

Ученые объединили все эти значения в рамках специального индекса уровня охвата услугами здравоохранения (UHC) и проследили за тем, как он менялся в последние три десятилетия на общемировом уровне и в отдельных странах, в том числе и в России. На глобальном масштабе эти показатели улучшились, поднявшись с отметки в 45,8 пункта в 1990 году до 60,3 балла в 2019 году.

В число лучших стран по уровню здравоохранения попали Сингапур, Андорра, Канада, Франция, Финляндия, Исландия, Ирландия, Япония, Люксенбург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Во всех этих случаях почти все отдельные компоненты UHC достигали отметки в 90 и более баллов.

При этом ученые зафиксировали огромный уровень неравенства между странами. К примеру, индекс UHC в Японии и Исландии достигал отметки в 95 пунктов, тогда как в Сомали и Центральноафриканской Республике он не превышает 25 баллов. Во многом это отставание обусловлено тем, что развивающиеся страны существенно уступают развитым в качестве борьбы с неинфекционными заболеваниями, а также низким уровнем финансирования медицины в целом.

Россия расположилась в этом рейтинге в верхней половине таблицы, уступая странам с высоким уровнем дохода, но опережая большинство стран с переходной экономикой и государства третьего мира. При этом, российская система здравоохранения занимает лидирующие позиции в профилактике кори, дифтерии, столбняка, коклюша, лечения диарейных заболеваний у детей, но заметно уступает странам первого мира в борьбе с последствиями инсультов и инфарктов, а также лечении ВИЧ, диабета и лейкемии.

Схожая ситуация наблюдается во всех странах бывшего Советского Cоюза, за исключением некоторых прибалтийских государств, где проблемы с лечением инсультов и инфарктов были несколько менее выраженными. Как надеются ученые, собранные ими сведения помогут чиновникам и специалистам профильных ведомств и организаций выработать стратегии, которые помогут ликвидировать это отставание и сделают здравоохранение более качественным и максимально доступным для всех жителей страны.