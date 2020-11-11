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В Кировской области прививку от гриппа получили почти 60% жителей

В этом году в регион доставят 715 тыс. доз вакцины

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прививку от гриппа в Кировской области получили 60% жителей региона, сообщил в среду губернатор области Игорь Васильев на прошедшей в ТАСС в онлайн-формате пресс-конференции "Региональные системы здравоохранения: работа в условиях пандемии".

"В области проходят серьезные программы по формированию иммунитета от сезонного гриппа. Практически 60% населения получили прививки от сезонных респираторных заболеваний", - сказал Васильев.

Ранее первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщал, что в этом году централизованная поставка вакцины против гриппа в Кировскую область составит 715 тыс. доз.

Теги
РоссияКировская область
Пандемия COVID-19
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