В Кировской области прививку от гриппа получили почти 60% жителей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прививку от гриппа в Кировской области получили 60% жителей региона, сообщил в среду губернатор области Игорь Васильев на прошедшей в ТАСС в онлайн-формате пресс-конференции "Региональные системы здравоохранения: работа в условиях пандемии".

"В области проходят серьезные программы по формированию иммунитета от сезонного гриппа. Практически 60% населения получили прививки от сезонных респираторных заболеваний", - сказал Васильев.

Ранее первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщал, что в этом году централизованная поставка вакцины против гриппа в Кировскую область составит 715 тыс. доз.