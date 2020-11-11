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Пандемия COVID-19

Глава Саратовской области объявил выговор министру финансов после скандала с ценами на КТ

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал подготовить меры прокурорского реагирования в отношении Вадима Ойкина из-за проблем с проведением диагностики на компьютерных томографах

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговор первому заместителю председателя правительства - министру финансов региона Вадиму Ойкину, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

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Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область также потребовал подготовить меры прокурорского реагирования в отношении министра финансов региона Вадима Ойкина из-за сложностей проведения диагностики на компьютерных томографах, которые были закуплены два месяца назад и до сих пор не введены в эксплуатацию. По его словам, из-за этого исследование не смогли пройти 12 тыс. человек.

"Дисциплинарное взыскание наложено за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в необеспечении контроля за своевременным предоставлением денежных средств министерству здравоохранения области", - говорится в сообщении.

Число заразившихся новым коронавирусом в Саратовской области за сутки увеличилось на 209 человек, это максимальный суточный прирост в регионе с начала пандемии, сообщил в среду региональный оперативный штаб. Общее количество заболевших теперь составляет в регионе 22 686 человек. Из них выздоровели 15 620 человек, в том числе, за последние сутки - 275 человек.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРадаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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