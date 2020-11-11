Минкультуры переведет часть занятий в подведомственных вузах на дистанционное обучение

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ намерено перевести занятия в группах от 13 человек в подведомственных творческих вузах и колледжах на территории Москвы в дистанционную форму на период с 13 ноября по 15 января. Об этом говорится в приказе Министерства культуры РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, высшего образования <…> обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно реализацию указанных образовательных программ для групп обучающихся от 13 человек и более с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательными организациями", - указано в документе.

Аналогичное распоряжение касается подведомственных учреждений, чьи программы интегрированы с основным общим и средним общим образованием. Их просят перевести группы от 13 человек на дистанционное обучение на срок по 22 ноября включительно.

Во вторник было объявлено, что студенты колледжей и вузов, подведомственных властям Москвы, будут переведены на дистанционный формат обучения с 13 ноября до 15 января. Кроме того, с 9 октября школьники 6-11 классов на две недели перешли в дистанционный режим обучения, который позже был продлен до 22 ноября.