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Пандемия COVID-19

Эффективность березового гриба против COVID-19 оценят к концу года

Исследований препарата с участием добровольцев пока не проводили, отметили в Роспотребнадзоре
Березовый гриб Tenzen/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Березовый гриб
© Tenzen/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Результаты экспертизы по оценке эффективности экстракта березового гриба чаги против новой коронавирусной инфекции появятся к концу этого года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Заявка на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подана в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что препарат исследовался только на культуре клеток и проявил противовирусную дозозависимую активность. Исследований с участием добровольцев не проводилось.

Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщило, что ученые центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске доказали эффективность экстракта березового гриба чаги против нового коронавируса. По данным исследователей из лаборатории микологии "Вектора", экстракт подавляет вирус в клеточной культуре.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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