Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники дома с семьей

"В сегодняшней ситуации хотелось бы, конечно, обратиться к населению и в первую очередь попросить в этот сложный период минимизировать риски и спланировать <...> в новогодние праздники свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих. Поэтому рекомендации звучат, в первую очередь они касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов - посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Министр отметил, что меры по "разрыву" цепочек передачи новой коронавирусной инфекции являются наиболее эффективными для борьбы с эпидемией.

Мурашко также назвал новое условие для возвращения к "нормальной жизни". Ранее глава Минздрава сообщил, что это произойдет к февралю 2021 года. Отвечая на вопрос, что он имел ввиду под понятием "нормальная жизнь", министр ответил, что это то чувство свободы, которое было до пандемии.

"Важным компонентом для возвращения к нормальной жизни является создание популяционного иммунитета, и важнейшая задача сегодня для промышленности - обеспечить наработку вакцин и проведение вакцинации для населения. <...> Продукция разработана, наработки все идут, основная задача сейчас - двигаться этим курсом", - сказал министр.