Эксперт РАН сообщила, что здоровый образ жизни ведут лишь 12% россиян

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вести здоровый образ жизни не дорого, но привержены ему лишь 12% россиян. Об этом сказала член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на XI Терапевтическом форуме, открывшемся в среду на площадке Тюменского государственного медицинского университета.

"Всего пять простых условий входит в этот индекс (здорового образа жизни): не курить, не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять солью, час в день двигаться с обычной скоростью пешехода и употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Все это достаточно просто и совершенно недорого. Часто вижу публикации - где же взять деньги на то, чтобы вести здоровый образ жизни? Разве дорого позволить себе съесть три яблока, капусту, морковь и т.д.? <…> 12% россиян ведут здоровый образ жизни", - сказала Драпкина.

Она отметила, что показатели здорового образа жизни в регионах существенно разнятся - от 0,4% на Чукотке до 49% в Ингушетии. По ее мнению, это связано, в частности, с различным отношением к данной проблеме на местах.

"У регионов есть полномочия дополнить свод правил по укреплению общественного здоровья. Там, где этот показатель выше 12%, на региональном уровне идут дополнительные программы", - сказала Драпкина.

XI Терапевтический форум "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов" продлится четыре дня. Более 30 симпозиумов, школ и мастер- классов посвящены самым различным темам современной медицины. Специалисты, в частности, обсудят проблемы кардиологии, онкологии, вопросы реабилитации, а также использование искусственного интеллекта в системе здравоохранения и научных исследованиях, развитие фармацевтического рынка и правовые основы деятельности врача.