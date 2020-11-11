Министры образования и здравоохранения Новгородской области заразились коронавирусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Коронавирус диагностировали у министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой и министра образования региона Евгении Серебряковой. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в среду.

"У министров здравоохранения и образования Новгородской области Резеды Ломовцевой и Евгении Серебряковой диагностирован коронавирус. Состояние стабильное, госпитализация не требуется, находятся на самоизоляции", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального оперштаба, прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в Новгородской области на 11 ноября составил 127 - максимальный показатель для области Общее число подтвержденных случаев коронавируса за все время пандемии - 8 515. Общее число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 6 187, умерли 83 пациента.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. С октября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, с 23 октября в регионе ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, с 29 октября отменено проведение банкетов, для предприятий установлено условие обязательного перевода на удаленку 5% сотрудников. В понедельник новгородские власти заявили о намерении приостановить работу фудкортов, детских игровых комнат, запретить посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, отменить культурно-массовые мероприятия со зрителями и ограничить проведение разного рода совещаний, форумов. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации.